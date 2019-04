Paddock in Sjanghai is net een museum

Door Arjan Schouten



Een helm van Michael Schumacher. Een motorblok en een beker van Alain Prost. Een portret van James Hunt. De race overall van Jean Alesi. De paddock in Sjanghai - normaal toch een van de saaisten van het hele Formule 1-circus, want eindeloos lang en een grote betonnen bak - lijkt dit jaar wel een museum. Het zal u niet ontgaan zijn: de koningsklasse van de autosport viert in China een jubileum. De duizendste race wordt er zondag verreden. Reden om eens terug te grijpen op de rijke historie van de raceklasse. Reken op veel oud-coureurs, zondag in de paddock. Iconische oude beelden op televisie. En natuurlijk al die memorabilia op en naast de baan, want natuurlijk gaan we oude bolides zien.