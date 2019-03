Pech, een crash en een reprimande van Hamilton

TrackrecordVoorafgaand aan alle 21 races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en kijkt naar de prestaties van Honda van vorig jaar. Deel 2 van 2019: Sakhir Circuit in Bahrein. Een van de laatste circuits waar de Nederlander nog wacht op zijn eerste succesje.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 1

Uitvalbeurten: 3

Beste kwalificatie: 6 (2017)

Beste race-resultaat: 6

Aantal WK-punten: 8

Honda vorig jaar: Pierre Gasly stuntte met een vierde plaats namens Toro Rosso. Brendon Hartley eindigde pas als zeventiende na een tijdstraf.

Bahrein, het is niet de beste bestemming op de Formule 1-kalender voor Max Verstappen. Cijfers vertellen natuurlijk niet alles, maar de statistieken van de Limburger in het woestijnkoninkrijk nabij Saoedi Arabië zijn niet best. In vier optredens scoorde hij er pas acht WK-punten. Gerekend over alle circuits tekende hij alleen in Azerbeidzjan voor een nog magerder resultaat (vier WK-punten), maar daar reed hij ook één keer minder.



Pas één keer haalde Verstappen de finish op Sakhir Circuit. In 2016 werd in een van zijn laatste races namens Toro Rosso zesde. Een jaar eerder moest hij er bij zijn vierde race in de koningsklasse nog na 36 rondes mee stoppen na een totaal mislukte race. Elektrische problemen, een touché met Pastor Maldonado en ook nog een pitstop waarbij de monteurs nog niet klaar stonden met vers rubber.

Een jaar later ging het dus beter voor Verstappen in de eerste woestijnrace van de Formule 1, die sinds 2004 op de kalender staat. Zesde, nog voor Daniil Kvyat, die hij een paar weken later zou vervangen bij Red Bull Racing. ,,Een topresultaat’’, meende Verstappen toen ook, na een foutloze oefening. ,,Het ging veel beter dan verwacht.’’ Pas voor het eerst scoorde Toro Rosso toen in 2017 punten in Bahrein, dankzij Verstappen. De blijdschap was groot, een negatieve reeks was doorbroken. Maar meer punten scoorde Verstappen tot op heden zelf nog niet in het mini-koninkrijk.

Softwarefout

In 2017 bleek een uitvalbeurt daar de start van een dramatische reeks vol uitvalbeurten met de RB13. Weigerende remmen maakten een voortijdig einde aan wat best een mooie GP leek te gaan worden. Een week na zijn stunt in het regenachtige China (derde) leek Verstappen opnieuw te jagen op een podium. Gestart vanaf plaats zes rukte hij de eerste ronde meteen op naar de vierde positie. Maar meteen terug op de baan na een vroege stop weigerden al in de dertiende ronde zijn remmen en schoot hij rechtdoor de vangrail in. ,,Ik loop hier veel punten voor het kampioenschap mis’’, wist Verstappen meteen.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm De bolide van Max Verstappen in 2018. © REUTERS

Vorig jaar was Bahrein een nóg dramatischere oefening voor Red Bull Racing en Verstappen. Al bij een vrije training moest hij zijn wagen terug de pitstraat in duwen en tijdens de kwalificatie liep het helemaal mis, met een crash in Q1. Door een softwarefout, meende Verstappen, die na een spin in de boarding belandde. ,,Opeens kreeg ik 150 PK extra, dat zag ik absoluut niet aankomen’’, vertelde hij. Een lezing die hier en daar in twijfel werd getrokken, maar het voorval zorgde er wel voor dat de Nederlander pas vanaf P15 startte.

Volledig scherm Het circuit van Bahrein. © ANP

Op voorhand al een horrorscenario, maar het werd nog veel erger voor Red Bull. Daniel Ricciardo staakte in de eerste ronde al de strijd met een elektrisch probleem. En na drie rondes zat ook de race van Verstappen er op. Gestart uit het achterveld had hij haast, wilde hij zo snel mogelijk zoveel mogelijk posities winnen. En ook wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes had hij te pakken, zo meende hij. ,,We persten ons samen een beetje door de bocht, maar vanuit het midden naar het einde van de bocht lag ik voorop, toen ik een duw van achteren voelde en een lekke band kreeg’’, verklaarde Verstappen, die na de klap uiteindelijk af moest haken met te veel schade aan het differentieel.

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton. © Getty Images

Dickhead

Het kwam hem op stevige kritiek van de wereldkampioen te staan, die hem achter de coulissen van het podium een ‘dickhead’ noemde. Misschien moet ik de beelden nog eens terugkijken, maar erg respectvol was het niet wat Max daar deed’’, meende Hamilton, die uiteindelijk nog derde werd. ,,Het was een domme actie van hem. En onnodig.’’

Het geeft maar aan dat Verstappen nog alles te bewijzen heeft in Bahrein, waar hij nog weinig geluk kende. Een opsteker, zijn nieuwe motorleverancier Honda boekte er al wel succes. Zijn huidige teammaat Pierre Gasly verraste er een jaar terug vriend en vijand door in de Toro Rosso als vierde te eindigen achter Sebastian Vette, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. ,,Door die emoties die ik er automatisch aan verbind, is Bahrein nog steeds mijn favoriete GP’’, zo zegt Gasly nu, die blind voor een nieuwe vierde plaats zou tekenen. Opmerkelijk genoeg zou dat resultaat ook voor Verstappen na vier jaar in de koningsklasse nog steeds zijn beste resultaat ooit betekenen in Bahrein.