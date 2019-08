Pérez rijdt de komende drie jaar ook voor Racing Point

Vrije training 1 Max derde achter Ferrari's, rommelige training Hamilton

13:25 In de eerste vrije training na de zomerstop is Max Verstappen tot de derde tijd gekomen: 1.45,577. Op Spa-Francorchamps waren vanochtend alleen Sebastian Vettel (1.44,574) en Charles Leclerc in hun Ferrari’s sneller dan de Limburger op zijn ‘thuiscircuit’.