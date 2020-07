Pérez test positief op coronavirus en mist GP van Groot-Brittannië

Pérez werd na zijn eerste test al in zelf-isolatie geplaatst. De Mexicaanse coureur van Racing Point onbrak tijdens de mediadag omdat zijn verplichte corona-test geen 'volledig doorslaggevend resultaat’ had opgeleverd. Pérez wachtte het resultaat van een tweede test in isolatie af. 's Avonds kreeg hij te horen dat het resultaat positief is, waardoor hij niet in actie kan komen in Engeland.



Het is de eerste keer sinds de herstart van het F1-seizoen dat een coureur positief test op het virus. Het is nog onduidelijk wie hem dit weekeinde vervangt bij Racing Point, maar vanwege de band van Racing Point met Mercedes zouden Esteban Guttierez en Stoffel Vandoorne als invaller kunnen fungeren.