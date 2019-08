Plotseling draait de show toch weer om Max Verstappen

Door Rik Spekenbrink



Het lijkt lang geleden, maar dat is het niet. Max Verstappen kon dit jaar bij veel donderdagse persconferenties net zo goed een oude opname van zichzelf afspelen. Gevraagd naar zijn prognose voor het raceweekeinde zei hij steeds: ‘Vijfde, tenzij er iemand een fout maakt, dan vierde.’ Hij was tot een aantal weken geleden de vijfde coureur op de grid, mooier kon hij het ook niet maken. Bij Mercedes en Ferrari werd inderdaad wel eens een fout gemaakt, waardoor Verstappen een of twee plekjes kon winnen.



Maar toen kwam Oostenrijk. En Duitsland. Een paar weken en twee fraaie zeges later en zijn naam valt ineens in één zin met het woord wereldtitel. Niet omdat hij er zelf over begint, wel omdat er binnen zijn team een paar hoge piefen zijn die zo nu en dan een steentje in de vijver gooien. Teamadviseur Helmut Marko zei eerder in de week een kampioenschap ‘niet uit te sluiten’. Niet gek dus dat Verstappen gisteren op de Hungaroring naar een reactie werd gevraagd, bij één van zijn drukste persconferenties ooit.