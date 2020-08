Podcast | ‘Bij Mercedes snappen ze niet hoe Max die banden zo gaaf houdt’

Racing Point-eigenaar Stroll woedend over 'valse' aantijgin­gen

14:32 Lawrence Stroll, de steenrijke eigenaar van Formule 1-team Racing Point, is woedend over de beschuldigingen dat zijn team illegaal een remonderdeel heeft gekopieerd. ,,Ik ben buitengewoon boos over de suggesties dat we de boel hebben bedrogen of stiekem zijn geweest. Vooral ook omdat die beschuldigingen afkomstig zijn van onze concurrenten", verklaarde Stroll op het circuit van Silverstone bij de 70th Anniversary Grand Prix.