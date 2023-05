Podcast Formule 1 | ‘Die kwalificatie van Verstappen in Monaco gaat de geschiedenisboeken in’

De Grand Prix van Monaco is eigenlijk op zaterdag. De kwalificatie bepaalt de race op zondag. Voor het examen op zaterdag slaagde Max Verstappen met vlag en wimpel. Zijn laatste push leverde hem een pole position op en de volgende dag de zege . Over het weekend in Monaco praat presentator Etienne Verhoeff na met de Formule 1-watcher Marijn Abbenhuijs in een nieuwe Pitstop.

In de laatste sector en de laatste seconden van de kwalificatie besliste Verstappen de strijd om pole in zijn voordeel. Abbenhuijs beschrijft het als een magistrale prestatie. ,,Die druk is absurd en die marges zijn waanzinnig klein. Het gaat om millimeters, duizendsten van een seconde waarin je een beslissing neemt om in te sturen. Hij heeft de vangrail een paar keer geraakt. Dat geeft wel aan hoe Verstappen op het randje reed. Doe je dat niet goed in Monaco, dan heb je een crash.”

Een dag later won de Nederlander in zijn Red Bull ook de race met groot gemak. ,,De race zelf was niet heel bijzonder. Alonso zei zaterdagavond nog een beetje hoop te hebben op een slechte start van Verstappen. Alleen die ging er als een raket vandoor. De regen maakte het wel even leuk, maar heel veel slachtoffers of gekke dingen hebben we niet gezien.”

In de paddock was wel wat paniek over de manier waarop de Monegasken wagens van het circuit haalden met een kraan. ,,Teams doen voortdurend hun best om concurrenten zo min mogelijk informatie te geven. En dit weekend kon je in Monaco eerst de vloer van Mercedes bekijken, omdat die van de baan werd gehaald. En daarna de vloer van Red Bull. Voor de kijker is dat grappig, maar de mensen in de fabriek worden daar niet blij van.”

