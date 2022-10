Podcast Formule 1 | ‘Max Verstappen en Red Bull wilden Dietrich Mateschitz eren’

Het ging dit weekend natuurlijk over het overlijden van Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull. ‘Red Bull en Verstappen wilden hem eren met een zege. Dat verklaart ook wel hoe Max de laatste fase van de race inging op jacht naar Hamilton.’



Dan hing er ook nog de zaak budgetcap overschrijding van Red Bull boven dit weekend. ‘Zak Brown van McLaren had een brief geschreven naar de FIA waarin hij schreef dat teams die zich schuldig maakten aan budgetoverschrijdingen hard moeten worden aangepakt. Diezelfde Brown zat vrijdag naast Red Bull teambaas Christian Horner bij een persmoment. De sfeer was ijskoud in die zaal. Maar we weten nog steeds niets over de straf of de overtreding.’