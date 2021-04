Podcast Formule 1| ‘Max Verstappen is sneller, nu moet hij het ook verzilveren’

Zelfs in het - in ieder geval op papier - langste Formule 1-seizoen ooit, ligt de druk er eigenlijk bij de tweede race van het seizoen al behoorlijk op voor Max Verstappen en Red Bull Racing, constateert het trio. ,,Ze hebben in Bahrein laten zien dat ze sneller zijn. Dan moet je het nu ook verzilveren”, zegt Schouten.

Daarom was er na de openingsrace in het kamp Verstappen ook enige teleurstelling, zag Spekenbrink. ,,Als je de beste bent, moet je die race ook winnen. Gek om te zeggen, met nog 22 races te gaan, maar de druk staat er wel op, komend weekend op Imola.” Schouten: ,,Als Mercedes ook al races wint waarin ze níet de beste auto hebben…”

Alleen maar goed, zegt Schouten, dat we nu vanaf race één competitie hebben. ,,We gaan nu weer naar een Grand Prix waar tal van verhalen te verzinnen zijn. Ik weet nog dat er jaren waren dat je na de opener in Melbourne, waar de verschillen groot waren, bij wijze van spreken al geen zin meer had in de trip naar Bahrein. We hadden dit seizoen al een beetje afgedaan als een vervolgnummer op 2020. Maar de gevolgen van de reglementswijzigingen zijn toch groter dan gedacht.”

Red Bull

Misschien was het beeld in Bahrein nog wel een beetje vertroebeld, denkt Spekenbrink bovendien. ,,Verstappen verloor per ronde een paar tienden door een technisch probleem, terwijl Hamilton juist 29 keer een paar tienden won door bij bocht 4 buiten de baan te gaan. Misschien was Red Bull, initieel, wel écht een forse tand beter dan Mercedes.” Schouten: ,,Vorig jaar viel Verstappen drie keer uit in de races in Italië. Maar dit jaar gaat alles anders zijn.”

Volledig scherm © AFP