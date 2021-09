Podcast | ‘Geen dreun voor Max in Rusland’

Samenvatting Hamilton had jubileumze­ge niet meer verwacht: ‘Soms valt het toch jouw kant op’

20:23 Lewis Hamilton aasde al een tijdje op zijn honderdste overwinning in een Formule 1-race, maar had niet verwacht dat hij die mijlpaal in Rusland zou bereiken. Na een slechte start leverde hij de nodige plekken in, om met de nodige hulp van de weergoden én Lando Norris uiteindelijk alsnog als winnaar uit de strijd te komen.