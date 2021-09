Podcast | ‘Iedereen zag dit van mijlenver aankomen’

Uiteindelijk werd Verstappen aangewezen als schuldige van het ongeluk. Hij krijgt een gridstraf van drie plaatsen in Sotsji, over twee weken. ,,We hebben de voorbode gehad op Silverstone. Toen kreeg Hamilton een straf van tien seconden. Die deed hem niet zoveel pijn. Nu gaan ze er allebei af, maar krijgt Verstappen een straf die hij meeneemt naar de volgende Grand Prix. Omdat het nu geen nut had hem nu een tijdstraf te geven. Verstappen finishte niet, aldus de stewards. Maar ik weet niet of dat helemaal gelijk is. Het lastige is dat er geen regeltjesboek is waar de straffen beschreven staan.”