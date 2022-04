Podcast | ‘Max Verstappen heeft nu heel weinig om zich aan vast te klampen’

Weer stond de wagen van Verstappen stil. Wat was er aan de hand met de Red Bull? ,,Er was iets met het benzinesysteem en dat was een probleem extern aan de tank. Dat vertelde teambaas Christian Horner na afloop. Maar het was anders dan in Bahrein. En voor de race wist Verstappen al dat er een kans was dat hij zou uitvallen. Ze hebben geen idee wat er aan de hand, maar er zit iets niet goed.”

Al werd zijn teamgenoot, Perez, keurig tweede. Maar de wereldkampioen heeft na drie races slechts 25 punten en staat daarmee zesde in het WK-klassement. De achterstand op leider Leclerc is al 46 punten. ,,Verstappen denkt al niet meer aan de wereldtitel vertelde hij na afloop. Dat is misschien het meest schokkende van vandaag. Hij klonk niet eens boos. Het was eerder gelaten. We hebben misschien wel 45 races nodig om een kans te maken, stelde Verstappen. Ik kan me voorstellen dat hij dit gevoel nu heeft, want hij heeft weinig om aan vast te houden.”

Verder bespreken ze in deze Pitstop de terugkeer in Australië. Want dat leek op tv wel een klein feestje en zo voelde het ook voor Abbenhuijs. De aanpassingen van de regels rondom de safety car, de verdwenen DRS zone en de tactiek van Williams.



