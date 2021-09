Podcast Pitstop | De Formule 1 gaat hier nooit meer weg

Podcast | ‘Zonder de prins, zijn partners en Verstappen was dit niet mogelijk geweest’

31 augustus Nog zes dagen en dan wordt de GP van Zandvoort verreden. Voor het eerst in 36 jaar weer een Formule 1-race in Nederland. Pitstop komt dagelijks met een podcast in aanloop naar de race. De AD F1-volgers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten blikken vooruit op het raceweekend met presentator Etienne Verhoeff.