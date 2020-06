Podcast Pitstop | Profiel van Lewis Hamilton

Verstappen: ‘Ik denk dat mijn vorm zelfs beter is dan voorheen’

12 juni Max Verstappen zat de afgelopen autosportloze periode soms wel acht uur per dag in de simulator om virtueel te racen, maar toch is zijn conditie dik in orde. ,,Ik denk dat mijn vorm zelfs beter is dan voorheen, want ik heb veel meer tijd gehad om de trainen”, zei de Limburgse Formule 1-coureur in een vraaggesprek met het Duitse Sky Sport.