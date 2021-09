Podcast | ‘Ze hebben in de Hans Ernst Bocht een tunnel aan tribunes gemaakt, dat is niet normaal!’

In de podcast Pitstop praat presentator Etienne Verhoeff dagelijks met de F1-watchers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten over de Dutch Grand Prix en wat zij allemaal meemaken. Vandaag vertelt Arjan Schouten over zijn bezoek aan het circuit maandag en het rondje dat hij erover reed. ,,Bij de Audi S bocht, de Hans Ernst Bocht, hebben ze een tunnel aan tribunes gemaakt nu. Dat is niet normaal! Daar zit straks 45.000 man. Het doet denken aan Mexico-Stad of Montreal. Dat is wel even een tunneltje aan geluid waar je doorheen gaat rijden als coureur.”