Podcast | ‘Zonder de prins, zijn partners en Verstappen was dit niet mogelijk geweest’

Nog zes dagen en dan wordt de GP van Zandvoort verreden. Voor het eerst in 36 jaar weer een Formule 1 race in Nederland. Pitstop komt dagelijks met een podcast in aanloop naar de race. De AD F1-volgers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten blikken vooruit op het raceweekend met presentator Etienne Verhoeff.

In deze aflevering praten ze onder meer over de kritiek rondom de Grand Prix in Nederland. ,,Zoals alles in Nederland wordt ook de Grand Prix van Zandvoort gepolariseerd’, constateert Rik Spekenbrink. ,,Mensen die deze race leuk vinden hoor je niet zo snel. Is ook geen leuke kop in de krant’’, reageert Arjan Schouten.

De discussie over de Grand Prix gaat vooral het doorgaan van het evenement met veel publiek, terwijl andere sectoren dat niet mogen door coronamaatregelen. En dan vraagt de organisatie ook nog eens aan artiesten om gratis op te treden. Spekenbrink: ,,Dat ze geen geld ervoor hebben is niet gek. De organisatie heeft een gat in de begroting, omdat er minder toeschouwers naar binnen mogen van de overheid. Als je dan artiesten ook nog geld gaat geven, wordt het gat alleen maar groter...’’

,,Maar ze hebben toch gekozen voor een festivalconcept in Zandvoort. Dan hoort muziek en de kosten erbij’’, zegt Verhoeff.

Spekenbrink: ,,Klopt, maar de overheid neemt het gat in de begroting niet voor haar rekening. Uiteindelijk gaat het er dan om hoe je alles uitlegt. De communicatie.’’

Prins en de Grand Prix

,,Er wordt natuurlijk veel gezegd over Prins Bernhard. Maar laten we niet vergeten dat die prins wel ongelooflijk belangrijk geweest is om de grand prix hierheen te halen. Dat is natuurlijk heel knap. Zonder de prins, zijn partners en die ene coureur was dit niet mogelijk geweest’’, zegt Schouten als de eigenaar van het circuit ter sprake komt. ,,Zandvoort staat wel tussen namen als Bahrein, Qatar en Vietnam. Bij die laatste drie gaat het vooral om de poen en niet om historie. Zandvoort staat daar nu gewoon tussen.’’

Lewis en het Oranje legioen

De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen om de wereldtitel is in alle heftigheid losgebarsten dit seizoen. Na het boe-geroep in Hongarije en België is de vraag hoe Hamilton in Zandvoort wordt ontvangen? Spekenbrink hoopt op een respectvolle manier. ,,Hamilton wordt niet warm ontvangen hier.’’

Schouten: ,,Je gaat heel de wereld over in je Red Bull-polo en dan moet je ook voor een Mercedes-kantoor juichen. Je hoeft toch niet de wave in te zetten.’’

Spekenbrink: ,,Als het maar niet ordinair wordt.’’

Volledig scherm © Marco Okhuizen