Primeur voor ontketende Verstappen in Hongarije: eerste pole position ooit

Door Rik Spekenbrink Er golfde een orkaan van geluid over de Hungaroring. Verspreid over de overvolle tribunes waren vele oranje blokken te zien en dus te horen. Verstappen ging in het laatste en beslissende deel van de kwalificatie als tweede van de topcoureurs de baan op. Hij stoof naar een baanrecord van 1.14,572, maar moest nog heel even geduld hebben. Valtteri Bottas kwam achter hem nog akelig dichtbij, 18 duizendsten om precies te zijn. Toen ook Lewis Hamilton (derde) en Sebastian Vettel (vijfde) over de streep kwamen kon Verstappen juichen. ,,Beter laat dan nooit”, kreeg hij over de boordradio te horen, uiteraard samen met de felicitaties. Aan het gejuich van de Limburger was wel te horen hoeveel het hem deed om die mijlpaal af te vinken, zijn eerste pole position. ,,Dit voelt heel erg goed. YES!”, brulde Verstappen het uit.

Hij was al sinds vrijdag snel geweest op de Hungaroring. In alle drie de vrije trainingen noteerde hij de tweede tijd. Juist op het circuit waar hij nog wacht op een eerste podiumplek, en waar hij na de vrijdagsessies Mercedes nog licht favoriet noemde, gebeurde het dus. Dat zijn Red Bull afgelopen weken aan snelheid heeft gewonnen, bewees Verstappen al door de races in Oostenrijk en Duitsland te winnen. Maar in de kwalificaties konden de twee andere topteams tot vanmiddag altijd ‘iets extra’s’. De boel werd nog wat verder open geschroefd en dat leverde een paar tienden op. Dat kon Red Bull, of in ieder geval Verstappen, vanmiddag in Hongarije ook. ,,Deze miste ik nog”, zei Verstappen. ,,Ongelooflijk, ik ben erg blij. De race is natuurlijk het belangrijkst, maar dit was een heel fijne.”