Prins Bernhard van Oranje: De trots overheerst

Contract voor 3 jaar ‘GP Zandvoort moet herinne­ring voor het leven zijn’

12:22 Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 in 2020 terug naar Zandvoort. de rentree na 35 jaar afwezigheid is naar verwachting in mei. Chase Carey, de grote baas van Formula One Management (FOM), maakte in de paddock van het circuit in de duinen de overeenkomst met de promotors van Dutch Grand Prix bekend. Het contract geldt voor drie jaar.