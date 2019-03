QUIZ | Ken jij alle wereldkampioenen uit de Formule 1?

Horner: We hebben een groot gat met Ferrari en Mercedes om te dichten

9:56 Tijdens het gehele voorseizoen kwam er geen wanklank uit het kamp van Red Bull. De nieuwe Honda-motor was fantastisch en de wagen zou zelfs sneller zijn dan de Mercedes. Teambaas Christian Horner tempert de verwachtingen daags voor het seizoen toch enigszins. ,,We hebben een positieve start gehad, maar we moeten wel realistisch blijven.”