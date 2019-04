Quiz | Wat weet jij van de 1000 races uit de Formule 1-geschiedenis?

Verstappen: Goed dat we het probleem gevonden hebben

12:41 Na de GP van Bahrein gaf Max Verstappen toe dat Red Bull Racing een fout gemaakt had in de set-up. Het goede nieuws, die fout was rap opgespoord en is verholpen. ,,Kan gebeuren, geen groot drama. Ik denk niet dat er iets fundamenteels verkeerd is.”