Quiz | Wat weet jij van Max Verstappen?

Samenvatting VT2 Derde tijd Verstappen, Hamilton en Bottas veruit snelsten

8:26 Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië de derde tijd laten klokken. De Limburger kwam net als in VT1 veel tekort op de Mercedessen. Lewis Hamilton was de snelste in 1.22,600 voor Valtteri Bottas. Verstappen volgde op 0.800. Verstappen toonde wel aan dat het met de snelheid van de nieuwe Red Bull wel goed zit.