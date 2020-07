‘Racing Point kiest met Nico voor ervaring en punten’

Door Arjan Schouten



Jullie zijn weer op het circuit en ook Nico Hülkenberg is plots terug. Jij blij, natuurlijk?

,,Absoluut, wij zijn grote matties, hahaha… Nico is een leuke gast, ik ken ‘m al heel lang. Ook via andere raceklasses en ik ken z’n manager goed. Natuurlijk is dit sneu voor Sergio Pérez, maar het is echt een feest dat Nico er weer even bij is. Al was ik wel een beetje verrast dat ze hem kozen, moet ik toegeven. Gezien de historie en de achtergrond van Perez was kiezen voor Esteban Guttiérez als vervanger misschien wel een makkelijkere, logische keuze. Maar ze kiezen toch gewoon voor ervaring en punten halen. En dan is Nico natuurijk wel de meest ervaren jongen.’’



En kan hij dan in zijn 178ste Formule 1-race meteen voor het eerst naar het podium, of loop ik nu te hard van stapel?

,,Ik denk dat het wel kan. Die Mercedes-motoren gaan hier op Silverstone als een raket. Maar dan zal je net zien dat daarna toch de anti-climax volgt. Dat Renault weer een protest indient tegen die nep-Mercedes en dat Hülkenberg die eerste podiumplaats ook weer in moet leveren.. Maar of het mogelijk is? Het kan zomaar in die Racing Point, want die auto is verdomd goed. Misschien nog niet aanstaande zondag, maar de volgende zondag krijgt hij ook nog een herkansing hier op Silverstone.’’