Räikkönen gediskwalificeerd en start ook vanuit pitstraat

Voorbeschouwing Wordt het weer smullen in Bakoe?

11:44 Gaat Mercedes het kwartet ‘1-2’tjes’ voltooien? Of voorkomt Ferrari dat het kampioenschap al in april vorm begint te krijgen? En kan Max Verstappen zijn optimisme van gisteren naar de race vertalen zich mengen in de strijd om de zege? Op die vragen krijgen we vanmiddag in Bakoe antwoord.