Räikkönen verwacht in GP in Rusland terug te zijn

Max Verstappen geniet, maar gaat niet mee in euforie: ‘Kampioen worden, dat telt’

5 september Max Verstappen bracht Zandvoort vanmiddag in extase door op indrukwekkende wijze de eerste Dutch Grand Prix in 36 jaar te winnen. In een spannend duel rekende hij af met Lewis Hamilton, van wie hij bovendien de leiding in de WK-stand overneemt.