Ralf Schumacher snapt niet dat neef Mick plek in Formule 1 kwijtraakt: ‘Het moet iets persoonlijks zijn’

Charles Leclerc jaagt op tweede plaats achter Max Verstappen, maar focust vooral op volgend seizoen in Formule 1

Hoewel Charles Leclerc nog volop kans maakt op de tweede plaats in het WK-klassement in de Formule 1, is de coureur van Ferrari vooral bezig met volgend jaar. De 25-jarige Monegask hoopt in 2023 wél serieus te kunnen meedoen in de strijd om de wereldtitel. ,,Ik ben vooral gefocust op volgend seizoen”, zei Leclerc voorafgaand aan de Grote Prijs van Brazilië, de voorlaatste race van dit jaar.

11 november