Razendsnelle Verstappen besluit training met flinke crash

Door Arjan Schouten



Is de bolide van Max Verstappen op tijd hersteld voor de kwalificatie van vanmiddag in Monaco (15.00 uur)? Dat is de grote vraag na een flinke klapper in het slot van de derde vrije training. Na een vlekkeloze donderdag waarin Red Bull Racing twee keer de twee snelste tijden noteerde, bleek het team nu ook de snelste.



Met nog tien minuten te gaan had Max Verstappen zelfs de rapste tijd van het raceweekend (1.11,787) geklokt. Maar met een kater droop hij af, toen hij een van zijn laatste rondjes eindigde in de vangrail. Eerst schampte hij rechts de vangrail bij het zwembad, daarna schoot hij rechtdoor over de chicane zo de boarding in.



Afgebroken wielen, veel schade. Kortom: overwerk voor Red Bull Racing, richting de kwalificatie. In twee uur moet de RB14 van de Limburger, die in 2016 op precies dezelfde plek crashte, weer helemaal opgelapt zijn op jacht naar zijn eerste poleposition uit zijn carrière. Al is het nog maar de vraag hoe de Nederlander straks plaatsneemt in zijn auto na de klapper. Het zelfvertrouwen zal een knak hebben gekregen.



Zijn snelste tijd bleef in de laatste minuten na zijn crash niet staan. Teamgenoot Daniel Ricciardo tankte nog wat extra vertrouwen door er in zijn ultieme rondje één duizendste van een seconde onder te duiken op de hypersofts: 1.11,786.



Dat maakt de Australiër favoriet voor zijn tweede poleposition in Monaco (2016). Ferrari-coureur Sebastian Vettel gaf op plaats drie 0,237 toe, teamgenoot Kimi Räikkönen 0,356. Voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (0,487) en Valtteri Bottas (0,570) lijkt de eerste startrij ver weg.