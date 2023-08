Real Madrid-doelman Thibaut Courtois stapt racewereld in met team onder eigen naam

De 31-jarige doelman van Real Madrid en de Rode Duivels zou inmiddels al werken aan de samenstelling van zijn nieuwe raceteam, dat de naam TC Racing krijgt. Hij heeft Roberto Merhi, een Spaanse coureur die in 2015 dertien races in de Formule 1 reed, gestrikt als adviseur. Merhi is nu namens Mahindra Racing actief in de Formule E.

Ook zou Courtois al een aantal engineers en technici gevonden hebben voor zijn team. Wie de coureurs worden bij TC Racing is nog niet bekend, al zou de Belg al wel een shortlist hebben. In welke land het team zich gaat mengen in de Formule 4 competitie is ook nog onzeker.

Racefanaat Courtois

Het is niet de eerste keer dat Courtois zich in de motorsport mengt. In 2020 deed hij samen met Alexander Albon, die tegenwoordig voor Williams in de Formule 1 rijdt, mee aan een virtuele Grand Prix namens de Red Bull Esports familie. Ook heeft hij een grote racesimulator in zijn huis staan.

De Formule 4 is een relatief jong kampioenschap. Het werd in 2014 opgezet door de FIA met als doel de overgang van jonge coureurs van karting naar de racewereld te vergemakkelijken. Eén van die coureurs die in deze klasse gereden heeft, is bijvoorbeeld Lance Stroll. Hij rijdt nu voor Aston Martin in de Formule 1.

,,De F4 is een wereldwijd erkende maar toch betaalbare stap tussen karten en het FIA Formule 3 Europees Kampioenschap en stelt coureurs in staat zich te vergelijken met het beste jonge talent, niet alleen in hun eigen land, maar in kampioenschappen over de hele wereld. Deze formule is een een doorslaand succes, aangezien de huidige kampioenschappen indrukwekkende grids hebben en er nieuwe regio’s bezig zijn hun eigen F4 te creëren”, zeggen ze vanuit de FIA.