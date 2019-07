Recordhouder Hamilton: Voelt telkens weer als de eerste keer

Je zou denken dat je hieraan went‘’, begon de regerend wereldkampioen na alweer de tachtigste zege uit zijn F1-loopbaan. ,,Maar het voelt altijd weer alsof het de eerste keer is. Met 40 aanwezige familieleden en al die Britse vlaggen hier... ik wilde zo graag leveren. En daarna die vlag. Zwaaien met een vlag is het mooiste wat je kan doen als sportman zijnde.‘’



Hamilton was in de openingsfase in een heerlijk gevecht verwikkeld met teamgenoot Valtteri Bottas om de koppositie. ,,We raceten hard, maar dat is ook hoe racen hoort te zijn. En we hebben zeker gevochten vandaag.’



Over het feit dat hij nu definitief afstand heeft genomen van Jim Clark en Alain Prost, beiden vijf keer winnaar van de Britse GP? ,,Dit had ik nooit kunnen doen zonder mijn team. De mensen hier op de baan en in de fabriek. Er zijn bijna 2.000 mensen mee bezig om dit mogelijk te maken, en ik ben slechts één onderdeel van die ketting.