Red Bull draagt succes op aan Mateschitz: ‘Waar hij ook is, hij zal genoten hebben’

Recordzege in zicht voor wereldkam­pi­oen Verstappen: ‘Die wil ik zeker evenaren’

Max Verstappen is nog één zege verwijderd van een record in de Formule 1. De coureur van Red Bull boekte in de Grote Prijs van Japan zijn twaalfde zege van het seizoen. Het record van meeste overwinningen in één F1-jaar staat met dertien op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

9 oktober