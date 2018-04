Red Bull en Honda met elkaar in gesprek over leveren motor in 2019

,,Het was allemaal heel positief", vertelt directeur motorsport Masahi Yamamoto op de website van Formule 1. ,,We hebben het over de voorwaarden gehad. Over wat we van elkaar verwachten."

Honda werkte lang samen met McLaren in de Formule 1 maar ondersteunt op dit moment de renstal van Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Op die manier kan de renstal van Max Verstappen de ontwikkelingen goed in de gaten houden. Red Bull rijdt op dit moment nog met een Renault, maar de relatie is danig bekoeld na een paar slechte jaren.



Alle teams in de Formule 1 moeten de autosportfederatie FIA komende maand laten weten met welke fabrikanten ze volgend seizoen in zee gaan, tenzij alle teams akkoord gaan dat Red Bull de knoop later doorhakt. Renault zelf heeft al aangegeven daar niet op te zitten wachten.