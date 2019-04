Red Bull heeft probleem aan auto ontdekt: ‘Over twee Grands Prix zeker opgelost’

,,We hebben op de laatste testdag in Barcelona (voorafgaande aan het F1-seizoen red.) niet alles kunnen testen, vanwege de crash van Pierre Gasly een dag eerder”, vertelt technisch adviseur Helmut Marko aan Motorsport Total. ,,In Australië kwamen we dus met onderdelen die we nog niet eerder hebben kunnen testen. Omdat Ferrari teleurstelde leken wij beter voor de dag te komen. In Bahrein hebben we gezien dat er een probleem met de aerodynamica was. We denken te weten waar dat aan ligt en we hebben al wat aanpassingen gedaan. Tijdens de testdag (afgelopen dinsdag red.) waren de tijden van Verstappen heel redelijk.”

Volgens Marko is het niet zo dat het concept van de wagen verkeerd is. ,,Het is een gedetailleerd verhaal en de wind in Bahrein heeft het probleem uitvergroot.” Volgens de Oostenrijker moet de RB15 nog behoorlijk gefinetuned worden. Volgende week in China zal dat nog niet gebeurd zijn, verwacht Marko. ,,We begrijpen het probleem, maar of we dat in China al kunnen oplossen, is nog heel onduidelijk. In Barcelona moet het zeker opgelost zijn”, verwijst de adviseur naar de Grand Prix van Spanje op 12 mei.



Hoewel de auto vooralsnog tegenvalt, is Marko wel zeer positief over de Honda-motor. Na twee races kende de krachtbron nog geen enkele problemen.