Red Bull-hoofdingenieur maakt na Ayrton Senna ook Verstappen van dichtbij mee: ‘Euforie rond Max is uniek’

De Max Verstappen-mania, die voelbaar is tijdens de Dutch Grand Prix, is van historische proporties. De wereldkampioen is op veel plekken populair en zorgt er bovendien al jaren voor dat Nederlanders door Europa trekken om hem hartstochtelijk aan te moedigen. Maar het enthousiasme dat hij tijdens de Dutch Grand Prix losmaakt, is van een andere orde.

Dat realiseert ook Paul Monaghan zich. De Brit is de hoofdingenieur van Red Bull en loopt al een leven lang mee in de Formule 1. Hij begon in de jaren ‘90 als monteur bij McLaren in een periode waarin de Braziliaan Ayrton Senna namens dat team de Formule 1 in vuur in vlam zette.

De Braziliaan was razend populair. Hij vocht een prachtige strijd uit met de Fransman Alain Prost, die een aantal jaar zijn teamgenoot was bij McLaren en stal de harten van vele Formule 1-fans met zijn agressieve rijstijl. Zijn manier van rijden is regelmatig vergeleken met de stijl van Verstappen en ook de gekte rondom de Nederlander doet soms denken aan de succesperiode van Senna.

,,Ik was een nieuwe jongen bij McLaren in die tijd”, blikt Monaghan terug op zijn tijd als monteur bij het team van de Braziliaan. ,,Ik was toentertijd niet altijd aanwezig bij de grands prix, werkte vooral in de fabriek. Dus nu, zoveel jaar later, vind ik het moeilijk om te beoordelen of de manier waarop Verstappen nu soms wordt onthaald vergelijkbaar is met het enthousiasme voor Senna.”

Monaghan beseft des te meer hoe mooi het is dat hij met beide legendes uit de autosport heeft kunnen samenwerken. ,,Ik ben gezegend dat ik deze fabuleuze coureurs van dichtbij heb meegemaakt”, geeft hij aan. ,,Senna was een heel getalenteerde coureur en dat is Verstappen ook. Maar het zijn ook verschillende individuen. De tijden zijn ook veranderd.

,,De euforie die Max hier in Nederland veroorzaakt, is uniek. Al die duizenden mensen met hun oranje fakkels waardoor je soms niets meer kunt zien: het is indrukwekkend. We moeten denk ik gewoon heel erg genieten van de iconen uit de sport en hun aanwezigheid op de grid.”

