Red Bull maakt bekend wanneer nieuwe auto Max Verstappen gepresenteerd wordt

De nieuwe auto zal de RB18 gaan heten en volgt de RB16B op. In die bolide kroonde Verstappen zich in december vorig jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen. Eerder werd al bekend dat Red Bull de naam RB17 zou gaan overslaan.



Lewis Hamilton, die nipt de strijd om de wereldtitel verloor, was zo gepikeerd dat hij sindsdien amper wat van zich heeft laten horen. Als gevolg daarvan ontstonden zelfs twijfels of de 37-jarige Brit nog wel doorgaat in de Formule 1. Mercedes, de renstal van Hamilton, presenteert de auto voor 2022 op 18 februari.