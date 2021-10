Red Bull onthult bijzondere auto voor Max Verstappen: ‘Simpelweg prachtig’

Grand Prix van Monaco vanaf 2022 zonder vrije vrijdag

22 september De Grand Prix van Monaco zal met ingang van komend jaar dezelfde opzet krijgen als alle andere races in de Formule 1. Dat betekent dat de vrije vrijdag in het prinsdom wordt geschrapt. ,,Ook in Monaco wordt het vanaf 2022 drie dagen achter elkaar racen in het weekeinde”, zei F1-baas Stefano Domenicali.