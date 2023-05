Red Bull stelt Nyck de Vries gerust en ziet hoofdingenieur Rob Marshall vertrekken

Nyck de Vries hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn stoeltje bij AlphaTauri in de Formule 1. Topadviseur Helmut Marko van Red Bull, die een grote stem heeft in de rijdersbezetting van het zusterteam van Red Bull, toonde zich tevreden met de verrichtingen van de Nederlander afgelopen zondag in de Grote Prijs van Monaco.

,,Dit was met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri”, zei de Oostenrijker op motorsport.com. ,,Nyck zat veel dichter bij zijn teamgenoot dan voorheen en dat is wat ik wil zien van hem.”

De Vries eindigde in Monaco als twaalfde, zijn beste klassering tot nog toe. Voorafgaande aan de race in het prinsdom stond er wel wat druk op bij de oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E. De Vries had in de eerste vijf races van het seizoen ondermaats gepresteerd. ,,We willen uiteraard meer zien van hem. We dachten dat Nyck met zijn ervaring meteen teamgenoot Yuki Tsunoda zou uitdagen, maar dat is nog niet gebeurd”, aldus Marko.

De invloedrijke adviseur sprak tegen dat de positie van De Vries in gevaar is. ,,Er is nooit een deadline bij ons. We kijken naar de prestaties en als we denken dat er iets moet veranderen, dan grijpen we in. Maar op dit moment gaan we helemaal niets doen”, stelde Marko.

Vertrek hoofdingenieur

Wie wel vertrekt bij Red Bull is hoofdingenieur Rob Marshall. Hij maakt na zeventien jaar de overstap naar rivaal McLaren, melden beide teams.

De 55-jarige Marshall, die op 1 januari bij zijn nieuwe werkgever begint, was van 2006 tot 2016 hoofdontwerper bij Red Bull. In die periode verzekerde de Duitser Sebastian Vettel zich van vier wereldtitels. Daarvoor was Marshall ook succesvol bij Renault, waar de Spanjaard Fernando Alonso twee keer wereldkampioen in de Formule 1 werd.

,,Zijn invloed zal worden gemist, maar we bedanken hem nogmaals voor alles wat hij heeft gedaan en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol”, zegt Chris Horner, teambaas van Red Bull in een verklaring.

