Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Ferrari is het nieuwe topteam’

De tijden zijn veranderd in de Formule 1. Niet Mercedes, maar Ferrari is nu het te kloppen team. ,,Ferrari is het nieuwe topteam. Zij zetten de toon”, zegt topman Helmut Marko van Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen.

,,Ferrari is tot nog toe goed op elk circuit, bij elke temperatuur en op elk type band”, aldus de Oostenrijker in aanloop naar de Grote Prijs van Emilia Romagna op het circuit van Imola.

Charles Leclerc is na drie races de leider in het kampioenschap. De coureur van Ferrari won al twee grands prix (Bahrein en Australië) en heeft in de stand 34 punten voorsprong op de nummer 2, George Russell van Mercedes. Verstappen verging het heel want minder goed. Hij viel al twee keer uit en staat zesde met 46 punten achterstand op Leclerc.

De Nederlander moest in de laatste race in Melbourne zijn RB18 na 38 van de 56 ronden met technische problemen aan de kant zetten. Hij lag toen tweede. Marko vertelde eerder op de Oostenrijkse televisie dat een scheur in de brandstofleiding de oorzaak van de uitvalbeurt was.

,,We denken dat dit kwam door het stuiteren van de auto. Motorleverancier Honda heeft ons verzekerd dat dit probleem voor de volgende race is opgelost”, aldus Marko. In de openingsrace van het seizoen in Bahrein viel Verstappen ook uit vanwege problemen met de brandstoftoevoer.

