‘Red Bull wil contract Verstappen snel verlengen: Max is de snelste coureur die wij ooit hebben gehad’

,,We zullen dan het contract bespreken en zien of we een verlenging wellicht ook kunnen afronden”, aldus Marko, die Verstappen op 16-jarige leeftijd inlijfde bij Red Bull.

Het huidige contract van Verstappen bij Red Bull loopt eind 2023 af. Vermoedelijk zullen het geen lastige onderhandelingen worden, want Verstappen liet meteen na het veroveren van zijn wereldtitel al doorschemeren dat hij nog heel lang voor het Oostenrijkse team wil racen in de Formule 1. ,,Red Bull voelt als familie. Iedereen heeft kunnen horen wat ik riep in Abu Dhabi tijdens het uitrijden: kunnen we dit de komende 10, 15 jaar blijven doen?”, zei Verstappen tijdens het prijzengala van de FIA, waar hij de kampioenstrofee kreeg overhandigd.

,,Ik voel me zeer gelukkig bij Red Bull. Ik kan er mezelf zijn en dat is heel belangrijk. Het gaat niet alleen maar om presteren in de Formule 1, maar ook om plezier hebben in wat je doet en bij Red Bull hebben we veel lol en er wordt veel gelachen.”

Marko denkt evenmin dat Verstappen van zins in naar een ander team over te stappen. De vrees dat Mercedes hem zou willen losweken is verdwenen, zegt Marko. ,,Dat gevaar bestaat niet meer. Er is in Silverstone te veel kapot gemaakt”, zegt Marko, doelend op de crash tussen Hamilton en Verstappen, waarbij de Nederlander hard in de vangrails knalde en voor medisch onderzoek naar ziekenhuis moest. Rivaal Hamilton won de race en vierde nadien uitbundig feest zonder te informeren naar de toestand van de Verstappen.

,,Max is de snelste, meest consistente en agressieve coureur die wij ooit hebben gehad. Ik zie gelijkenissen met wijlen Ayrton Senna, die dezelfde mentaliteit, persoonlijkheid en agressiviteit had. We mogen ons gelukkig prijzen dat we Max in onze renstal hebben.”

