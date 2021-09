Regen schiet Verstappen in slotfase te hulp: alsnog tweede achter jubilerende Hamilton

Een dure gok, want glibberend en glijdend reed Norris z’n verlies tegemoet. Miezer werden druppels en uiteindelijk een flinke bui. Te veel water, onbestuurbaar de McLaren en weg. Verstappen, toen allang op inters, kon op dat rubber wel weer doen waar hij mee begonnen was: inhalen. Langs Alonso, Ricciardo, Carlos Sainz. Uit geslagen positie was daar opeens weer het podium in zicht. P2 zelfs voor Carlos Sainz, weliswaar op 53 tellen achter Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kon hij niet van zijn 100ste zege in de Formule 1 houden, maar wat maakte het uit? Gestart van P20 mocht Verstappen zich na een geweldig slot alsnog de morele winnaar noemen in het natte Rusland. ,,Pfeww, dat hebben we goed gedaan. Dat was een goede beslissing van het team”, klonk het opgelucht over de boordradio. ,,Hebben we toch geen punt laten liggen vandaag”, concludeerde de Nederlander content na het afgedwongen mazzeltje.