Regen spelbreker in middagtraining, achtste tijd voor Verstappen

Bij de start van VT2 was het korte tijd nagenoeg droog, maar niemand voelde zich echt geroepen naar buiten te gaan op het nog altijd kletsnatte en dus onvoorspelbare asfalt. Alleen Pierre Gasly durfde het vroegtijdig aan, na de hele ochtend vanaf de zijlijn toe te hebben gekeken vanwege motorische problemen. Sergio Pérez volgde een kwartier later en bij hem was te zien hoe moeilijk het op punten was om de auto binnen de lijnen te houden. De Mexicaan schoot rechtdoor en in het restant van de training werd duidelijk dat hij lang niet de enige coureur was die dat zou overkomen.



Na een uur testen klokte Vettel de tijd die aan het einde van de training nog altijd bovenaan bleek te staan: 1.40,464. Bottas werd tweede, voor Carlos Sainz. Max Verstappen kwam pas voor het eerst de baan toen er nog een kwartier te gaan was. Vlak voor het vallen van de vlag zette hij dan toch nog een tijd neer, 1.42,820 voor P7. Eén plekje hoger dus dan de P8 in de ochtend, maar dat wil vanwege de regen nog weinig zeggen over de kwalificatie van morgen en de race van zondag.



