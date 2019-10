Renault gediskwalificeerd bij GP van Japan

De Australiër Ricciardo eindigde in Japan op de zesde plaats. Teamgenoot Hülkenberg finishte als tiende in de race, die door de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) werd gewonnen. Max Verstappen (Red Bull) viel na veertien ronden in Suzuka uit, na een aanrijding vlak na de start met Ferrari-rijder Charles Leclerc.



Het team van Racing Point had een protest ingediend bij de FIA over de toepassing van Renault, dat de verdiende WK-punten in Japan moet inleveren vanwege de diskwalificatie van de twee rijders.