Renault: ‘Geen haast met aanstellen vervanger Ricciardo’

De namen van Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas circuleren als gegadigden voor het zitje naast Esteban Ocon, maar Abiteboul waagt zich niet aan het noemen van namen. ,,Eerst goede informatie, dan pas de keuze voor de coureur. Die is belangrijk, want de coureur die we nemen rijdt niet alleen in 2021 voor ons, maar ook in 2022, als de nieuwe regels zijn ingevoerd.”



De coronapandemie heeft ook de Formule 1 in zijn greep. De eerste tien grands prix van 2020 zijn uitgesteld of geschrapt en de teams hebben alleen in februari kunnen testen in Barcelona. ,,Onze prestaties daar waren bemoedigend, maar in testen weet je nog niet hoe goed de auto is ten opzichte van de anderen. Daar heb je echt de races voor nodig", aldus Abiteboul, die uitziet naar de start van het seizoen. Zoals de plannen er nu liggen, is de eerste Grand Prix op 5 juli in Oostenrijk. Renault was vorig jaar het op vier na sterkste team bij de constructeurs. Ricciardo eindigde als negende in het WK.