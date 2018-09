Renault: Probleem Ricciardo had niets met ons te maken

,,Nadat we de motor hebben onderzocht kunnen we stellen dat zijn uitvallen niets te maken had met de motor", zo schrijft het team in een statement op Twitter. ,,Het had met de koppeling te maken."



Ricciardo en teamgenoot Max Verstappen reden dit weekend met de nieuwste versie van de Renault-motor, de C-spec. De Fransen zelf gaven eerder al aan dat zij niet met deze versie gingen rijden, omdat de betrouwbaarheid te wensen over hield, ondanks de prestatieverbetering.



In dezelfde tweet liet Renault ook weten het enorm jammer te vinden dat Verstappen naast het podium belandde, ondanks de nieuwe C-spec motor. ,,Het is jammer dat Verstappen door zijn tijdstraf net het podium miste, met een de nieuwe Renault C-spec motor."