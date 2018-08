Renault: Red Bull zou zonder hun eigen problemen om de titel strijden

Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault, is ervan overtuigd dat zijn motor volgend jaar net zo goed is als die van Ferrari en Mercedes. ,,Misschien zelfs beter."

Volgens de Fransman is de motor op dit moment al krachtig genoeg om mee om de wereldtitel te vechten. ,,Met de motor kan je een pole position en Grand Prix binnenhalen. Ook kan je er mee om de wereldtitel strijden. Dat bewijst Red Bull. Zonder hun problemen zouden ze vechten om het kampioenschap. Slechts twee van de problemen dit jaar kwamen door de motor", vertelt Abiteboul aan het Duitse Auto, Motor und Sport.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we in 2019 Mercedes en Ferrari op motorgebied kunnen bijhalen en misschien zelfs inhalen. Qua prestaties is het in orde. Qua betrouwbaarheid nog niet", denkt de teambaas van het team waar Daniel Ricciardo volgend jaar voor gaat rijden. De Australische teamgenoot van Max Verstappen verkiest in 2019 de Renault boven een door Honda aangedreven Red Bull.

,,We denken dat we qua prestaties tijdens de race nu zo'n 6 tot 13 pk achterliggen op Ferrari en Mercedes en een voorsprong van 27 tot 40 pk hebben op Honda. Tijdens de kwalificatie is het lastiger om te vergelijken. Het chassis speelt een te grote rol en we kunnen niet vergelijken met Red Bull, omdat zij achterblijven vanwege de andere brandstof die ze gebruiken."

Red Bull stapt in 2019 na een jarenlange samenwerking met Renault over op Honda. De Japanse motor licht al in de Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, en daar zijn ze enorm positief over de ontwikkelingen van de krachtbron. Zo denkt teambaas Franz Tost dat Red Bull volgend jaar gaat vechten om de titel. ,,Honda verbetert zich enorm en haalt de deadlines. Red Bull gaat competitief zijn", vertelde Tost eerder al.