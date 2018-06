Renault wil niet veel langer wachten op Red Bull

Verstappen pakt tweede podiumplek van het jaar, Vettel wint in Canada

10 juni Max Verstappen heeft voor zich voor de tweede keer dit seizoen op het podium gereden. In Canada pakte de Nederlander de derde plek, net als vorige maand in Spanje. Sebastian Vettel won de race in zijn Ferrari soeverein, voor Valtteri Bottas. De Duitser neemt ook de leiding in het kampioenschap over van Lewis Hamilton, die als vijfde over de finish kwam.