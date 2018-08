Ricciardo over contractverlenging: 'Nog een beetje finetunen'

Ricciardo liet weten dat hij voor de GP van België een uitspraak kan doen over zijn toekomst: ,,Het zal voor de race op Spa zeker rond zijn”, aldus Ricciardo in gesprek met Motorsport.com. ,,Ik weet niet of de aankondiging al tijdens de zomerstop of pas in Spa zelf komt. Het gaat alleen nog om een beetje finetunen hier en daar. Maar verder is het allemaal goed. Ik weet zeker dat jullie binnenkort iets zullen horen.”



Max Verstappen verlengde vorig jaar al bij Red Bull. Ricciardo wilde eerst al zijn opties bekijken, maar nu Mercedes en naar alle waarschijnlijkheid ook Ferrari niet meer tot de mogelijkheden behoren is een contractverlening bij Red Bull de meest reële optie.