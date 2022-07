Richard Verschoor raakt Formule 2-zege in Oostenrijk kwijt door diskwalificatie

Richard Verschoor is zijn zege van eerder zondag in de hoofdrace van de Formule 2 in Oostenrijk kwijtgeraakt. De 21-jarige autocoureur werd enkele uren na zijn zege op het circuit van Spielberg gediskwalificeerd omdat er minder benzine was overgebleven in zijn tank dan is voorgeschreven.