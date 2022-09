Rookbomgooier op circuit Zandvoort blijkt beveiliger: ‘Goedbedoelde actie, maar ging mis’

Toeschouwer Sven de Zinger uit Purmerend wist niet wat hij meemaakte toen hij zaterdag een beveiliger met een rookbom zag lopen. Hij filmde het incident toevallig en zag hoe de man de feloranje rook de tribune af gooide, precies richting het circuit. Omstanders waren vol ongeloof, zo is te horen in de video die op sociale media honderdduizenden keren is bekeken. ,,Sjonge jonge, hij gooit het gewoon op de baan”, klinkt het verontwaardigd.

De beveiliger lijkt zich dan nog van geen kwaad bewust. Op het filmpje is te zien hoe de man daarna triomfantelijk in zijn handen klapt en ervan lijkt overtuigd dat hij het goede heeft gedaan. ,,Maar door richting het circuit te gooien, deed hij precies het tegenovergestelde. Gelukkig had de baan hier een helling en bleef de rookbom niet liggen. Anders hadden we een rode vlag gehad”, zegt De Zinger.

Woordvoerder Simon Keijzer van de Formule 1 in Zandvoort bevestigt dat een beveiliger betrokken is bij het incident. ,,Het was een goedbedoelde actie die helaas verkeerd is uitgevoerd. De beveiliger zag een rookpot tussen het publiek, pakte die op en had dat natuurlijk achter de tribune moeten oplossen. In een impuls heeft hij verkeerd gehandeld. Dat is ongelukkig, maar het was goed bedoeld.”

De beveiliger is niet aangehouden door de politie. ,,Het incident is geëvalueerd en daarmee is het voor ons klaar. We huren beveiligingsbedrijven in. Er waren meer dan vijfhonderd mensen voor ons aan de slag. Dan kunnen er fouten worden gemaakt”, aldus Keijzer.

Eén keer moest de organisatie de kwalificatie op zaterdag tijdelijk stilleggen omdat er een rookbom op de weg bleef liggen. Max Verstappen hekelde de man uit Twente die vanwege het veroorzaken van het incident uit het publiek werd gehaald en gearresteerd. ,,Het is ontzettend dom om zoiets op de baan te gooien. Ze hebben hem geloof ik snel opgepakt en dat is maar goed ook, want dit is geen goede zaak. Die rookpluimen zijn best leuk om te zien, maar in beperkte mate en alleen op de tribunes”, zei de coureur van Red Bull. ,,Zo’n rookkaars hoort niet op de baan, dat is niet leuk, want het kan gevaarlijk zijn voor de coureurs. Het is ook een stomme actie, want die man is verwijderd en kan morgen de race niet zien.”