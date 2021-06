Rosberg geeft Mercedes veeg uit de pan: 'Hamilton moet woedend zijn geweest’

Samenvatting Verstappen voert tactisch plan Red Bull perfect uit: ‘Dit is een van mijn mooiste overwinnin­gen ooit’

20 juni Max Verstappen deed vanmiddag in de Grand Prix van Frankrijk precies wat zijn team Red Bull voor ogen had. Nadat hij de leiding door een tweede pitstop vrijwillig uit handen had gegeven, overvleugelde hij in de slotfase de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die op het Circuit Paul Ricard voor een éénstopper gingen.