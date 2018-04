Rotterdam op slot zoals Bakoe? Ik zie het niet gebeuren

blogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk's en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Op televisie ziet het er in uw huiskamer natuurlijk fantastisch uit, die Grand Prix van Bakoe. Helikoptershots waarop u virtueel achter Max Verstappen en co aanvliegt over de miljoenenstad aan de Kaspische Zee. Die shots van de oude middeleeuwse stad, Maagdentoren en de krappe bochten op het meest westelijke punt van het circuit. Het circuit is adembenemend snel en pittoresk tegelijk, een prestatie. Maar wat u niet ziet, is dat de wereld rondom die zes kilometer asfalt gewoon door blijft draaien. En hoe langer ik hier rondloop als geboren Rotterdammer, hoe meer ik denk dat een Formule 1-race in ‘mijn’ Maasstad voor altijd een utopie zal blijven.

In de eerste plaats omdat wij geen oliecenten hebben die dat hele circus zo even onze tent in kunnen lokken. Maar vooral omdat ik, nu ik hier voor het tweede jaar op rij zie hoe een stad er letterlijk en figuurlijk voor op slot moet, ik werkelijk waar niet geloof dat we er in Rotterdam de handen voor op elkaar krijgen.

Wat u thuis ziet, is drie dagen actie op het asfalt in Azerbeidzjan. Maar met op- en afbreken heeft deze stad zeker drie weken hinder van het circus, net als in Monaco. Maar waar daar de wegen ’s avonds tenminste nog worden vrijgegeven, gaat hier in Bakoe werkelijk alles op slot. Vandaag heb ik het circuit proberen te rennen, helaas werd ik halverwege terug naar de pits gestuurd vanwege shuttlebusjes die nog wat fans af moesten voeren. Ik heb maar niet geprotesteerd, want werkelijk om de twintig meter staat een nors kijkende beveiliger. Hier en daar is een loopbrug over het asfalt gelegd, maar slechts op één punt - halverwege het rondje - worden mondjesmaat wat auto’s doorgelaten als de actie gestopt is. En alleen bij hoge uitzondering. Lees: als je een hoge pief bent.

Volledig scherm Het Baku City Circuit. © Photo News

Ik vraag me werkelijk af hoe dat in hemelsnaam moet, als dat circus naar Rotterdam zou komen. Hoe dan? De Coolsingel een week dicht? Beide kanten op, want hoe wil je anders het Hofplein als keerpunt gebruiken? De Boompjes dicht? Blaak op slot? De Schiedamsedijk dicht? De Erasmusbrug afzetten? Mariniersweg dicht? Of gooien we de hele verkeersader rond de Kralingse Plas er gewoon een paar dagen uit?

Sterkte aan die beveiliger die verhitte Rotterdammers dat weekend tegen moet houden. Dan kun je nors kijken wat je wilt, maar een Nederlander houdt alleen van een feestje, niet van de rompslomp die het meebrengt.

Ooit tijdens de marathon naar Rotterdam geweest? Dan is het rondom Coolsingel , Blaak, Kralingse Plas en Erasmusbrug al een zootje. En dan zijn alle wegen nog begaanbaar voor fietsers en voetgangers. Want een rappe Keniaan gaat nu eenmaal niet zo hard als Verstappen in z’n RB14, dus heb je geen hekwerk nodig en mag je als fan gewoon gratis op de stoep staan. Graag zelfs.

Bij Formule 1 is alles anders. Zo’n evenement heeft consequenties voor ondernemers, winkels, bevoorrading van winkels, openbaar vervoer, je creëert een gigantisch parkeerprobleem omdat parkeergarages niet toegankelijk zijn, ziekenhuizen zijn slechter bereikbaar en nog ontelbaar veel meer.

Nu hoor ik de luchtfietsers al weer roepen: denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Absoluut, helemaal waar. En ik wil het ook graag doen, denken dat het ook bij ons kan. Maar mocht het ooit zo ver komen, dan ga ik wel een week met de fiets naar kantoor.