Rus Mazepin mag onder neutrale vlag blijven racen in Formule 1

Formule 1 zet streep door Grand Prix van Rusland wegens oorlog in Oekraïne

De koningsklasse van de autosport racet dit jaar niet in Sotsji. De sport haalde een streep door de Russische Grand Prix, die gepland stond voor 25 september, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. ,,Daar racen is onmogelijk onder deze omstandigheden.”

25 februari